Cassano Ionio, a breve una postazione sanitaria a Sibari attiva h24 per tutto l’anno

CASSANO IONIO (CS) – Un’altra piccola ma positiva notizia sul fronte della sanità arriva per il territorio. Dopo il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale del Comune di Cassano All’Ionio, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, con l’Asp, la Regione Calabria ed Elitaliana, per l’utilizzo dello stadio comunale “P. Toscano” come pista di atterraggio diurna e notturna per l’elisoccorso, si aggiunge l’istituzione e l’attivazione di una postazione sanitaria a Sibari attiva h24 per tutto l’anno.

“Siamo riusciti a far sì che anche Cassano, – ha spiegato il primo cittadino – al pari di altri comuni, possa ospitare già dalle prossime settimane e per tutto l’anno un’ambulanza in configurazione Victor con a bordo un autista soccorritore e due soccorritori, in servizio permanente H24, in stretto collegamento con il servizio del 118″. La postazione spiegano dal Comune sarà realizzata a Sibari e andrà ad aggiungersi alla postazione del 118 di Cassano centro.

Presto potrebbero esserci altre novità

“Per questo risultato – ha continuato il sindaco Gianpaolo Iacobini – per l’impegno e la collaborazione istituzionale messa in campo, ringrazio il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, il Direttore Sanitario Martino Rizzo, e Riccardo Borselli, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza”.

Ma le novità potrebbero non essere finite per il territorio, ad anticiparle sempre il sindaco di Cassano Ionio che in chiusura ha aggiunto: “Le interlocuzioni continuano perché siamo al lavoro per avere questa postazione operativa sin ora e per il resto dell’estate a Marina di Sibari. Non appena avremo novità le comunicheremo prontamente alla cittadinanza e speriamo possano essere anche queste positive”.