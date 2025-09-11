Cassano Ionio: 39enne arrestato per spaccio: in casa aveva mezzo chilo di hashish “Bobble Gum”

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, L.V.M., residente nel comune del Cosentino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto cinque panetti di hashish dal peso complessivo di 491 grammi, confezionati e contrassegnati dalla scritta “Bobble Gum”, probabilmente indicativa della qualità e della tipologia della droga.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato un bilancino elettronico di precisione, ritenuto funzionale all’attività di confezionamento. Gli elementi raccolti sul posto hanno consentito di procedere all’arresto in flagranza del soggetto, poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.