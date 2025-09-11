HomeIonio

Cassano Ionio: 39enne arrestato per spaccio: in casa aveva mezzo chilo di hashish “Bobble Gum”

Sequestrati cinque panetti con la scritta “Bobble Gum” e un bilancino di precisione. L’uomo è stato posto ai domiciliari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, L.V.M., residente nel comune del Cosentino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto cinque panetti di hashish dal peso complessivo di 491 grammi, confezionati e contrassegnati dalla scritta “Bobble Gum”, probabilmente indicativa della qualità e della tipologia della droga.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato un bilancino elettronico di precisione, ritenuto funzionale all’attività di confezionamento. Gli elementi raccolti sul posto hanno consentito di procedere all’arresto in flagranza del soggetto, poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ricostruita una vasta rete di spaccio di cocaina, marijuana, hashish. Arrestate 18 persone, coinvolti...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Una importante operazione antidroga è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 18 persone....

Maltempo: un’ora di pioggia, strade allagate e rallentamenti sulla Statale 107 a Rende

Area Urbana
RENDE - È bastato un temporale di un ora per causare, in pochi minuti, allagamenti e disagi alla viabilità in città e nelle aree...
marilina intrieri ponte sullo stretto

Ponte sullo Stretto, Marilina Intrieri «il disagio del centrosinistra in Calabria tra Pd e...

Calabria
COSENZA - "L’alleanza Pd M5S regge ma la netta contrarietà dei grillini all’opera rischia di pesare sulle prossime elezioni. Il partito guidato da Elly...
Regionali voto congiunto e indecisi

Regionali: voto congiunto e indecisi, le variabili che sfuggono ai sondaggi

Area Urbana
COSENZA - In Calabria, la campagna elettorale tra il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e quello del centrosinistra Pasquale Tridico si sta caratterizzando anche...
stretta mano occhiuto tridico

Occhiuto e Tridico: stretta di mano e sorrisi tra i due avversari alle prossime...

Calabria
CATANZARO - Un incontro cordiale, tra sorrisi e una stretta di mano, ha segnato l'incontro tra i due principali sfidanti alle prossime elezioni regionali...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37303Area Urbana22405Provincia19879Italia8029Sport3867Tirreno2944Università1462
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Ricostruita una vasta rete di spaccio di cocaina, marijuana, hashish. Arrestate...

REGGIO CALABRIA - Una importante operazione antidroga è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 18 persone....
Area Urbana

Maltempo: un’ora di pioggia, strade allagate e rallentamenti sulla Statale 107...

RENDE - È bastato un temporale di un ora per causare, in pochi minuti, allagamenti e disagi alla viabilità in città e nelle aree...
marilina intrieri ponte sullo stretto
Calabria

Ponte sullo Stretto, Marilina Intrieri «il disagio del centrosinistra in Calabria...

COSENZA - "L’alleanza Pd M5S regge ma la netta contrarietà dei grillini all’opera rischia di pesare sulle prossime elezioni. Il partito guidato da Elly...
stretta mano occhiuto tridico
Calabria

Occhiuto e Tridico: stretta di mano e sorrisi tra i due...

CATANZARO - Un incontro cordiale, tra sorrisi e una stretta di mano, ha segnato l'incontro tra i due principali sfidanti alle prossime elezioni regionali...
cocaina 288 chili porto gioia tauro
Calabria

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: 288 chili...

GIOIA TAURO (RC) - Nuovo colpo alla criminalità organizzata grazie a un’operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dai funzionari...
Piazza-Spirito-Santo-Cosenza - Calabria Variopinta
Area Urbana

Torna “Calabria Variopinta”: a Cosenza la terza edizione del festival dei...

COSENZA - Cosenza brinda al gusto e alla musica con il ritorno di Calabria Variopinta, il festival dedicato ai birrifici artigianali calabresi, giunto alla...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA