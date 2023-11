Cassano allo Ionio, data alle fiamme l’auto del corrispondente di Gazzetta del Sud Luigi Cristaldi

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Intimidazione ai danni di un giornalista. L’auto, una Volkswagen Polo, del corrispondente di Gazzetta del Sud Luigi Cristaldi, è andata completamente distrutta dopo che ignoti nella notte l’hanno data alle fiamme. La vettura del giornalista si trovava parcheggiata in pieno centro a Cassano allo Ionio, in via Amendola. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme ma l’auto è andata totalmente distrutta.

Luigi Cristaldi si occupa dei fatti di cronaca che interessano la Sibaritide. “Si tratta di un fatto molto grave – scrive Gazzetta del Sud – che testimonia, ancora una volta, quanto pericolosa sia la situazione in quell’area della provincia di Cosenza”.