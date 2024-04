Cassano allo Ionio, al via nuovi sensi di marcia e nuova segnaletica

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Con ordinanza del settore della Polizia Locale – guidato dalla comandante Anna Maria Aiello – si disposto che da oggi via Paolino Chidichimo e via Arturo Toscanini a Lauropoli siano a senso unico di marcia in direzioni opposte.

Nell’ordinanza, infatti, si dispone, in via sperimentale, il senso unico di circolazione in:

– via Paolino Chidichimo, nel tratto compreso tra via Maroncelli e incrocio con via Filippo Turati – Ottorino Respighi, senso unico di marcia con direzione da intersezione via Maroncelli a via Filippo Turati e Ottorino Respighi, e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di circolazione;

– via Arturo Toscanini, nel tratto compreso tra via Ottorino Respighi e incrocio via Maroncelli – via Timpone Rosso, senso unico di marcia da via Ottorino Respighi a intersezione via Maroncelli e via Timpone Rosso, e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di circolazione;

– via Domenico Cimarosa, via Vincenzo Bellini, via Amilcare Ponchielli, via Salvatore Guaragna, via Pietro Mascagni, nel tratto compreso da intersezione via Arturo Toscanini a intersezione via Paolino Chidichimo e senso unico di marcia con direzione da intersezione via Arturo Toscanini a intersezione via Paolino Chidichimo, e contestuale revoca degli attuali doppi sensi di circolazione;

– via Gioacchino Rossini, via Giuseppe Verdi, via Arrigo Boito, via Alfonso Rendano, via Ruggero Leoncavallo, nel tratto compreso da intersezione via Paolino Chidichimo a intersezione via Arturo Toscanini e senso unico di marcia con direzione da intersezione via Paolino Chidichimo a intersezione via Arturo Toscanini, e contestuale revoca degli attuali doppi sensi di circolazione.

Vengono istituiti, inoltre, due stalli di sosta, contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e simbolo di accessibilità riservato ai veicoli a servizio di persone con disabilità, uno in via Paolino Chidichimo e l’altro in via Arturo Toscanini.

«Le modifiche principali – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – riguarderanno soprattutto via Paolino Chidichimo a scendere e via Arturo Toscanini a salire che diventano a senso unico. Le altre sono strade di importanza minore. Specifico che si tratta dell’avvio di una sperimentazione su precisa richiesta dei commercianti di Lauropoli che operano in zona e che abbiamo accettato di buon grado di mettere in atto per venire incontro alle loro esigenze consci che porteranno anche dei miglioramenti alla viabilità e al traffico».