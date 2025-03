Cassano All’Iono: al via la piantumazione di nuovi alberi in centro e a Lauropoli

- Advertisement -

CASSANO ALL’IONIO (CS) – La Giunta municipale della Città di Cassano All’Ionio, su proposta del sindaco Giovanni Papasso, assistita dal segretario generale Angelo De Marco, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI A CASSANO CENTRO E LAUROPOLI” che costerà circa 30.000 euro.

Piantare nuovi alberi in città non è solo un gesto simbolico, ma una necessità per migliorare la qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Gli alberi non solo arricchiscono l’ambiente con la loro bellezza, ma svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare l’inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell’aria che respiriamo. Contribuiscono a ridurre l’effetto delle isole di calore nelle aree urbane e a promuovere un ambiente più fresco e sano, soprattutto durante i mesi estivi. Il verde urbano è anche essenziale per il decoro della città. Un’area ben curata, con alberi e piante, rende la città più accogliente e piacevole da vivere. La presenza di alberi migliora l’estetica degli spazi pubblici, aumentando il senso di comunità e il rispetto per l’ambiente. Le piazze, i parchi e le strade alberate diventano luoghi più attrattivi e stimolano il senso di appartenenza e di cura per l’ambiente da parte dei cittadini.

“Le pianta da installare o sostituire – ha commentato il Sindaco Giovanni Papasso – saranno localizzate su via Giovanni Amendola a Cassano Centro e a Lauropoli su Corso Laura Serra ma l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di andare oltre: preso pianteremo altri arbusti anche nella frazione di Doria e poi guarderemo anche altre ad altre zone del territorio ma che sono già ben attrezzate. Siamo convinti che a piantumazione di nuovi alberi può avere effetti tanti effetti positivi: per queste ragioni, l’investimento nel verde pubblico è un passo fondamentale verso una città più vivibile e sostenibile”.