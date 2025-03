Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini aspirante sindaco tra il pragmatismo delle Terme e la visione delle idee

- Advertisement -

CASSANO ALL’IONIO – Giornalista, avvocato, manager nella pubblica amministrazione ma, soprattutto, profondo conoscitore del territorio e della sua Cassano. Gianpaolo Iacobini è il candidato a sindaco del Comune ionico alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. La notizia che fosse lui il prescelto di Forza Italia e di conseguenza del centrodestra circolava da mesi ma bisognava comunque attendere l’ufficialità del partito arrivata ieri, 13 marzo, in seguito alla seduta di un’assemblea in cui circa 200 tra iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, insieme ai vertici locali e provinciali, hanno votato Iacobini per acclamazione. Già questo, il segnale che non ci fossero dubbi sul suo nome.

Esperto conoscitore di strategie di comunicazione

Dunque inizia ora la campagna elettorale di primavera, sebbene Iacobini – esperto conoscitore delle strategie di comunicazione – avesse avviato dai primi mesi di questo 2025 un’accurata programmazione di “marketing” personale, cominciando a scandire con vari step la promozione di se stesso attraverso un crescendo di elementi indicatori, tra lavoro ed affetti più cari. Lo scorso 27 febbraio sui social aveva pubblicato una foto che lo ritraeva in casa in sella ad una vespa e la didascalia “In moto!”. Stava scaldando i motori.

In precedenza, l’immagine del suo primo piano dietro un giocattolino di una gru in legno e la frase “lavori in corso”. Sino a ieri, nel suo giorno di conclamata candidatura, con un video annuncio da maestro. C’è lui che si riguarda nel televisore da repertorio dove compare più giovane a fare il telegiornale di TeleLibera, tanto per restare ancorati al local. Quindi si rivolge ai suoi concittadini: “Per tanti anni ho raccontato fatti e notizie di questa nostra terra. Oggi chiedo qualche secondo di attenzione per una notizia che riguarda me. In queste settimane in tanti mi hanno chiesto di accettare la candidatura a sindaco di Cassano. La notizia del giorno è che ho deciso di accettare quell’invito. Ed a voi, però, porgo una raccomandazione: oggi come ieri continuate a seguirmi, con l’affetto di sempre”. A chiusura del video, l’hashtag #IacobiniSindaco.

Il profilo di Gianpaolo Iacobini

La corsa è partita. Gianpaolo Iacobini, da tempi non sospetti (specialmente in quelli meno in auge) “fidato” dell’attuale assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ha saputo guadagnarsi uno spazio autonomo di stima per le sue capacità. Iacobini, 51 anni, sposato e papà di tre figli maschi, ha conosciuto la gavetta del giornalismo come corrispondente nei quotidiani calabresi e nazionali, parallelamente alla professione di avvocato cassazionista. Rimane memorabile il suo impegno quale responsabile dell’area comunicazioni, accreditato dalla Sala Stampa presso la Santa Sede, in occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Cassano ed a Sibari nel giugno del 2014.

Dal luglio 2021 è amministratore unico di Terme Sibarite spa che include le Terme Luigiane e che, quando Iacobini è arrivato, nel post covid, registrava una perdita di 413mila euro con un fatturato poco più alto del milione, mentre l’ultimo bilancio, sotto la sua guida, parla di 6,5 milioni di euro con un incremento del 15% rispetto al 2023. Oggi candidato a sindaco, Gianpaolo Iacobini si propone come espressione di una coalizione non solo strettamente legata al centrodestra, ma estesa a quel civismo territoriale che conosce bene. Numeri e ideali che fanno da biglietto da visita al programma politico-amministrativo che proporrà a breve alla gente di Cassano all’Ionio.