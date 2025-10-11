Cassano all’Ionio: da lunedì 13 ottobre sarà operativo il servizio di elisoccorso notturno

HomeIonio

Lo stadio comunale "Pietro Toscano" scelto come punto di atterraggio notturno per l'elisoccorso. Il sindaco "Un passo avanti fondamentale per la sicurezza sanitaria del territorio"

CASSANO ALL’IONIO (CS) – A partire da lunedì 13 ottobre sarà pienamente operativo a Cassano All’Ionio il servizio di elisoccorso notturno. L’attivazione segue la firma del protocollo avvenuta lo scorso luglio tra Comune di Cassano All’Ionio, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Regione Calabria ed Elitaliana, che aveva autorizzato l’utilizzo dello stadio comunale “Pietro Toscano” come punto di atterraggio notturno per l’elisoccorso.

Il servizio rappresenta un tassello cruciale nel sistema di emergenza-urgenza, garantendo alla comunità cassanese e a tutto il comprensorio una maggiore tempestività d’intervento anche nelle ore notturne, in situazioni critiche in cui la rapidità dei soccorsi può fare la differenza tra la vita e la morte.

Un’altra buona notizia che segue quella arrivata i primi di ottobre quando era stato riattivato il punto prelievi di Sibari: una iniziativa, frutto anch’essa della collaborazione tra Comune, Asp e Distretto, che aveva consentito di riprendere in loco l’effettuazione degli esami ematochimici, secondo un’intesa avviata nel 2006 e poi interrotta per motivi di sicurezza negli anni del Covid.

«Con l’avvio dell’elisoccorso notturno – ha dichiarato il sindaco Gianpaolo Iacobini – Cassano compie un grande passo verso una sanità più vicina ai bisogni reali delle persone. È un risultato frutto di una sinergia istituzionale concreta, che si traduce in maggiore sicurezza per i nostri cittadini. Continueremo a lavorare affinché ogni zona del nostro vasto territorio sia sempre più protetta ed efficiente nei servizi essenziali».

