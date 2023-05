«Cariati ospedale subito». La battaglia di Roger Waters per il territorio cosentino

CARIATI (CS) – “Cariati ospedale subito”. Con questo striscione Roger Water e gli attivisti dell’associazione Le Lampare manifestano la volontà di riaprire l’ospedale situato nel basso jonio cosentino e chiuso ormai da diverso tempo.

“Roger sostiene la nostra battaglia. Dopo averlo incontrato da remoto, a seguito delle proiezioni del Docufilm “C’era Una Volta In Italia, Giacarta Sta Arrivando”, è stato emozionante incontrarlo di persona nel backstage, a conclusione del suo live all’Unipol Arena di Bologna”, scrivono gli attivisti, dopo l’incontro avuto con l’ex membro storico e cofondatore dei Pinkfloyd.

che stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Questo ci ha dato ulteriore forza per continuarenostra battaglia in favore della Sanità Pubblica a Cariati, in Calabria e in tutta Italia!”