Cariati, giovane eroe salva la vita ad un uomo. Rischiava di annegare nell’acqua gelida

CARIATI (CS) – Un gesto eroico che ha evitato una tragedia in una fredda serata di febbraio. Cataldo Cotrone, un giovane del posto, stava passeggiando lungo il molo 3 nel porticciolo di Cariati. Sembrava una pomeriggio come tanti altri quando, improvvisamente, un tonfo che arrivava dall’acqua ha attirato la sua attenzione. Sporgendosi verso lo specchio di mare, dove si trovano ormeggiate le barche, ha visto una persona finita nell’acqua gelida e che faticava a rimanere a galla, aggrappato disperatamente alla cima di un’altra imbarcazione.

Si trattava di un uomo sulla settantina, scivolato dalla sua barca e che stava per annegare. Il giovane non ha esitato un istante protendendo le sue mani e sorreggendo l’uomo che si è aggrappato al giovane con tutte le sue forze per evitare di finire sott’acqua. Contemporaneamente Cataldo ha iniziato ad iniziato ad urlare richiamando l’attenzione di altre persone. Arrivate in suo aiuto, tutti insieme sono riusciti a sollevare l’uomo riportandolo sulla banchina del molo. Dopo alcuni minuti di panico l’uomo, stremato dal freddo e dalla fatica, avrebbe anche perso i sensi. Poi il lieto fine, con il settantenne che si è ripreso ringraziando il suo angelo custode. Sul posto è poi sopraggiunta un’ambulanza del 118 allertata da alcuni presenti