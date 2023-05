Cariati, dopo una lunga attesa operativa la TAC all’ospedale Vittorio Cosentino

CARIATI (CS) – Dopo una lunga attesa, dal momento della consegna e montaggio, dopo il collaudo, la TAC può essere operativa all’ospedale Vittorio Cosentino di Cariati.

Sarà possibile nei prossimi giorni di prenotarsi al CUP. Un servizio aspettato e inseguito per vent’anni che grazie all’impegno dei cittadini è ormai realtà.

“Allo stesso tempo – scrive l’associazione ‘Le Lampare Bassojoniocosentino’ – sollecitiamo l’Asp di Cosenza affinché tutti gli altri servizi al momento dismessi o in difficoltà vengano riattivati, in particolare la diabetologia e gli altri servizi specialistici ambulatoriali, la piena funzionalità del CIM, del Consultorio e una piena funzionalità del Laboratorio Analisi che al momento funziona praticamente solo per le urgenze. In attesa della modifica del Decreto 64 con cui il reinserimento nella rete degli ospedali del Vittorio Cosentino sarà legge, si continua – conclude l’associazione – per il diritto alla salute in Calabria”.