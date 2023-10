Cariati, cittadini preoccupati «solleciti di pagamento idrico di 3 anni in uno e Tari»

CARIATI (CS) – «Ci aspettiamo la dovuta vigilanza sull’Erario e accertamenti sulla corretta gestione dei servizi». E’ quanto chiede il gruppo consiliare ‘Lampare’ all’amministrazione comunale dopo aver ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni sull’arrivo delle bollette di pagamento inerenti alla tassa rifiuti 2021-2022.

È stato anche inviato il sollecito di pagamento idrico da riferirsi al 2017, 2018 e 2019: il ruolo per il tributo dovuto risulta quindi di ben tre anni in uno. Ma non è solo questo ad allarmare: ancora non è dato sapere a che punto sia la tanto citata riorganizzazione degli uffici comunali, Vigili Urbani, Servizi Sociali e appunto, Uffici Tributi.

«La realtà, purtroppo, è diversa da quella declamata: vi continua infatti l’affidamento dei principali tributi ad Ige, società che nel medesimo ufficio-sportello ha per noi disposto un solo operatore, persino nei mesi affollati di luglio e agosto, destando normale perplessità sulla loro riscossione. Crediamo che l’Ente Comune – scrive il gruppo consiliare – debba cessare immediatamente i rapporti di concessione con la stessa e parallelamente effettuare i dovuti censimenti metrici per la quantificazione della tariffa Tari, il dovuto controllo di manutenzione dei misuratori idrici, e il costante monitoraggio della riscossione tributi per gli spazi pubblici concessi ai privati. Ci auguriamo che le nostre preoccupazioni e quelle dei cittadini contribuenti vengano presto smentite da un comportamento virtuoso dell’amministrazione, che vigili sull’Erario e accerti la corretta gestione di ogni servizio, scongiurando anche l’eventuale adozione di azioni legali».