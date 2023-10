Cariati, atto vandalico: squarciate le gomme ad un dirigente scolastico

CARIATI (CS) – Un atto vandalico è stato compiuto ai danni del dirigente scolastico Alessandro Turano, dell’istituto comprensivo di Cariati. Ignoti hanno squarciato gli pneumatici dell’auto parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria del centro dell’alto Jonio cosentino. Le forze dell’ordine indagano sul gesto e intanto il preside ha incassato la solidarietà dal gruppo consiliare Lampare. «Solidarietà e vicinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cariati, prof. Turano – riferiscono in una nota – cui vilmente sono state squarciati gli pneumatici dell’auto. Con la speranza che le autorità competenti possano fare luce su quanto accaduto».

Anche il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, è intervenuto sottolineando la gravità del gesto «fosse solo per il messaggio sbagliato che viene recepito dai bambini che stanno imparando ora a confrontarsi con il mondo fuori dalle mura domestiche, gesti come quelli registrati a danno del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, andrebbero tenuti lontani mille miglia dal mondo della scuola. Questo è il luogo dove si deve educare al rispetto, all’inclusione e alla convivenza civile».

Turano da settembre guida l’istituto comprensivo di Torretta di Crucoli, e anche il sindaco della cittadina del Crotonese, Cataldo Librandi ha condannato l’atto vandalico definendolo un «gesto vile e vigliacco» ha commentato Librandi esprimendo massima solidarietà al dirigente: «contro gesti del genere non bisogna mai arrendersi, ma combattere sempre perché l’illegalità frena pesantemente la crescita di un paese civile». «Siamo profondamente addolorati per l’atto vandalico che ha colpito il preside del nostro istituto scolastico. La nostra comunità è unita nel condannare questi gesti di violenza e intolleranza. Saremo a suo fianco come amministrazione e insieme dimostreremo che l’unità e la solidarietà trionfano sempre sulle azioni negative” ha detto l’assessore e vicesindaco Liotti nel condannare l’accaduto che ha lasciato perplesso il prof. Turano che non si spiega il motivo di un simile gesto, non escludendo che “dovendo affrontare quotidianamente problemi di ordinaria amministrazione, si sia potuto creare qualche malcontento risolvibile, però, democraticamente».