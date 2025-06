Carenza di sangue, Avis Cariati lancia l’allarme e promuove la raccolta straordinaria

- Advertisement -

CARIATI (CS) – La carenza di sangue che si registra durante il periodo estivo anche quest’anno mette a rischio il regolare funzionamento di strutture sanitarie vitali come le chirurgie, le sale parto e i pronto soccorso, oltre a compromettere le terapie per i pazienti talassemici. Il sangue, non riproducibile in laboratorio, è una risorsa insostituibile che dipende interamente dalla generosità dei donatori. La diminuzione delle donazioni nel periodo estivo è un fenomeno noto ma quest’anno la situazione ha raggiunto un livello di criticità tale da richiedere un intervento immediato.

“Tra i 18 e i 65 anni siamo tutti potenziali donatori”

A lanciare l’allarme è il Presidente dell’Avis di Cariati, Damiano Montesanto che, nel rinnovare l’invito a tutti i cittadini idonei, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, a recarsi presso il punto prelievo situato al secondo piano dell’ospedale di Cariati, annuncia che la sezione cittadina promuoverà una campagna di raccolta straordinaria per i mesi di giugno e luglio.

Prossime date e prenotazioni

Le prossime date individuate per le donazioni sono giovedì 26 giugno e i sabato 5 e 19 luglio. Per garantire un’organizzazione efficiente ed evitare attese o contrattempi – ricorda il Presidente – si consiglia di prenotare la propria donazione. È possibile farlo contattando i numeri telefonici 3426363859 o 3398550446.