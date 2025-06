Carcere di Rossano: drone tenta di far “atterrare” 20 cellulari nel penitenziario, indagini in corso

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un drone ha tentato di far entrare oltre venti telefoni cellulari nel carcere di Rossano, ma è finito davanti al gabbiotto dell’ingresso, forse a causa di un guasto tecnico. Il drone ha lasciato cadere un secchiello con i dispositivi, prontamente recuperati dagli agenti della Polizia penitenziaria. Il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria (Sappe), con i segretari Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, ha ribadito l’urgenza di schermare gli istituti per impedire l’uso illegale dei cellulari, sottolineando come le norme attuali non siano sufficienti a frenare il fenomeno.

«È sempre più impellente – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale – la necessità di schermare gli istituti, in modo da rendere inutilizzabili i telefoni cellulari che illegalmente entrano nelle carceri». Il reato introdotto qualche anno fa nel codice penale non ha sortito gli effetti sperati in termini di deterrenza e di prevenzione generale. «Ai colleghi che operano con pochi mezzi e scarse risorse, anche umane, vanno – concludono dal Sappe – i nostri complimenti per la costante attività a tutela della legalità e della sicurezza» .