Capitaneria di Porto di Corigliano: cambio al comando, Arcangeli subentra a Esposito

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Corigliano calabro. Si è svolta questa mattina, nel piazzale della Capitaneria di porto, alla presenza del Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone e delle massime autorità civili, militari e religiose, la cerimonia di cambio Comando della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Il Comandante Francesco Esposito, dopo due anni di Comando del Compartimento marittimo e del porto di Corigliano calabro, lascia l’incarico per assumere servizio presso la Capitaneria di porto di Crotone. Il Capitano di Fregata Tullio Arcangeli sarà il nono Comandante della Capitaneria di porto di Corigliano calabro, proviene dalla Direzione marittima di Bari ove ha ricoperto, da ultimo, l’incarico di Capo Servizio Sicurezza della navigazione e portuale. Il Comandante Esposito, nel suo saluto di commiato, ha sottolineato la collaborazione intercorsa tra la Capitaneria di porto e le varie istituzioni presenti sul territorio ed ha voluto ringraziare, in particolare, S.E. il Sig. Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Padovano, per aver costituito un autorevole e costante punto di riferimento e coordinamento per l’intero Compartimento marittimo, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, Dott. D’Alessio, per l’assidua e sensibile opera di indirizzo e direzione nelle diverse attività di polizia giudiziaria espletate nonché le Forze Armate e di Polizia con cui la Guardia Costiera ha sempre operato, in costante e crescente sinergia.

Il Comandante Tullio Arcangeli, nel suo discorso di insediamento, oltre a ringraziare il Comandante Esposito per il lavoro svolto, di cui riceve in eredità risultati eccellenti e riconosciuti dalle locali Autorità e dalla cittadinanza, rivolgendosi a tutto il cluster marittimo ha garantito massimo impegno per la collettività, affinché il porto sia reso un luogo di lavoro sempre più sicuro ed efficiente, sottolineando di volersi avvalere della collaborazione, non solo di tutto il suo equipaggio, ma anche delle Autorità locali e di tutti coloro i quali operano a vario titolo in ambito portuale. Il Direttore marittimo di Reggio Calabria, Contrammiraglio Sciarrone, nel trarre un bilancio delle attività svolte dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e dagli Uffici marittimi dipendenti di Cariati, Trebisacce e Montegiordano sotto la direzione del Comandante Esposito, nel salutare anche lui gli intervenuti, ha espresso gratitudine ed apprezzamento per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate in questo periodo augurando un buon vento e mare calmo ad entrambi i comandanti per i nuovi incarichi ricoperti.