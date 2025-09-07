Caos al Pronto Soccorso di Cariati: uomo dà in escandescenze e tenta di aggredire una guardia giurata

- Advertisement -

CARIATI (CS) – Ancora un grave episodio di violenza in un pronto soccorso. Questa volta è accaduto al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati, dove un uomo, in apparente stato di alterazione, ha seminato il panico tra personale sanitario e pazienti. A denunciare l’accaduto è stato Andrea Ferrone, segretario generale della Filcams Cgil territoriale, che ha ricostruito quanto avvenuto la sera del 2 settembre, intorno alle 21:30.

Secondo quanto emerso, un uomo di mezza età si era presentato al triage lamentando dolori al petto, ma le sue condizioni erano apparentemente tranquille. Tuttavia, infastidito dall’attesa – mentre il personale medico era impegnato con altri pazienti più gravi – ha dato in escandescenza, prima prendendo a calci l’ingresso, poi minacciando verbalmente la guardia giurata presente e tentando addirittura di lanciargli addosso un monitor del triage.

A scongiurare conseguenze peggiori è stato l’intervento tempestivo di una guardia giurata che è riuscita a contenere l’aggressore e a riportare la calma, evitando che potesse entrare a contatto con il personale sanitario impegnato nelle cure. Il paziente è stato infine visitato e dimesso intorno alle 22:30, senza che si rendesse necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Cgil: “Servono più sicurezza e prevenzione”

“Si tratta dell’ennesimo episodio di aggressione avvenuto in un ospedale del nostro territorio”, sottolinea Ferrone, che chiede a gran voce, insieme alle OOSS di categoria, un rafforzamento del servizio di vigilanza e prevenzione in tutte le strutture sanitarie, in particolare a Cariati, dove gli episodi di tensione e violenza sembrano ormai troppo frequenti. “Non possiamo permettere che chi lavora quotidianamente per salvare vite venga messo in pericolo – aggiunge il sindacalista –. È urgente un piano strutturale di sicurezza nei presidi ospedalieri”.