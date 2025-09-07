HomeIonio

Caos al Pronto Soccorso di Cariati: uomo dà in escandescenze e tenta di aggredire una guardia giurata

Infastidito per l'attesa avrebbe preso a calci l’ingresso, e poi minacciato la guardia giurata presente e tentando addirittura di lanciargli addosso un monitor del triage

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CARIATI (CS) – Ancora un grave episodio di violenza in un pronto soccorso. Questa volta è accaduto al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati, dove un uomo, in apparente stato di alterazione, ha seminato il panico tra personale sanitario e pazienti. A denunciare l’accaduto è stato Andrea Ferrone, segretario generale della Filcams Cgil territoriale, che ha ricostruito quanto avvenuto la sera del 2 settembre, intorno alle 21:30.

Secondo quanto emerso, un uomo di mezza età si era presentato al triage lamentando dolori al petto, ma le sue condizioni erano apparentemente tranquille. Tuttavia, infastidito dall’attesa – mentre il personale medico era impegnato con altri pazienti più gravi – ha dato in escandescenza, prima prendendo a calci l’ingresso, poi minacciando verbalmente la guardia giurata presente e tentando addirittura di lanciargli addosso un monitor del triage.

A scongiurare conseguenze peggiori è stato l’intervento tempestivo di una guardia giurata che è riuscita a contenere l’aggressore e a riportare la calma, evitando che potesse entrare a contatto con il personale sanitario impegnato nelle cure. Il paziente è stato infine visitato e dimesso intorno alle 22:30, senza che si rendesse necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Cgil: “Servono più sicurezza e prevenzione”

“Si tratta dell’ennesimo episodio di aggressione avvenuto in un ospedale del nostro territorio”, sottolinea Ferrone, che chiede a gran voce, insieme alle OOSS di categoria, un rafforzamento del servizio di vigilanza e prevenzione in tutte le strutture sanitarie, in particolare a Cariati, dove gli episodi di tensione e violenza sembrano ormai troppo frequenti. “Non possiamo permettere che chi lavora quotidianamente per salvare vite venga messo in pericolo – aggiunge il sindacalista –. È urgente un piano strutturale di sicurezza nei presidi ospedalieri”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Treno della Sila 2025

Il Treno della Sila incanta tutti. Ma non basta: la vera sfida è farlo...

Provincia
COSENZA - La buona notizia per ora, è che per il "Treno della Sila", con il suo attuale percorso turistico dalla stazione di Camigliatello...
carabinieri notte

Praia a Mare: interviene per un caso di violenza domestica, aggredito e ferito un...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico...
incidente 106 squillace 500

Ancora un incidente sulla Statale 106: auto con a bordo 4 ragazzi finisce incastrata...

Calabria
SQUILLACE (CZ) – Un violento impatto si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Squillace. Intorno alle...
carcere casa circondariale rossano

Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Corigliano Rossano, trasferito in codice rosso all’Annunziata

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene, un uomo, detenuto nella casa circondariale di Corigliano Rossano accusato di...

Tragico incidente nella notte sulla Statale 106 tra Mirto e Rossano: morto un ventunenne

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2:00 di questa notte lungo la Strada Statale 106 “Jonica”, nel...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37249Area Urbana22372Provincia19852Italia8024Sport3862Tirreno2933Università1459
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

carabinieri notte
Tirreno

Praia a Mare: interviene per un caso di violenza domestica, aggredito...

PRAIA A MARE (CS) – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico...
incidente 106 squillace 500
Calabria

Ancora un incidente sulla Statale 106: auto con a bordo 4...

SQUILLACE (CZ) – Un violento impatto si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Squillace. Intorno alle...
carcere casa circondariale rossano
Ionio

Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Corigliano Rossano, trasferito in...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene, un uomo, detenuto nella casa circondariale di Corigliano Rossano accusato di...
Ionio

Tragico incidente nella notte sulla Statale 106 tra Mirto e Rossano:...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2:00 di questa notte lungo la Strada Statale 106 “Jonica”, nel...
luna rossa
Calabria

La Luna si tinge di rosso: domani sera l’eclissi totale, visibile...

ROMA - Dopo oltre tre anni di attesa, la Luna rossa torna a incantare i cieli italiani. Domani, domenica 7 settembre, si verificherà una...
Area Urbana

Bianca Rende con Tridico «ridare dignità alla politica regionale. Sanità, giovani...

COSENZA - Sei liste a sostegno, un progetto politico che punta a unire esperienza amministrativa, società civile e mondo sindacale: così Pasquale Tridico, europarlamentare...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA