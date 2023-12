“Cammina alla scoperta di Calopezzati” tra storia e tradizioni

CALOPEZZATI (CS) – Al via oggi, nel cuore dell’amata città di Calopezzati, un emozionante viaggio attraverso il suo centro storico, valorizzando le gemme culturali che rendono unico il territorio, con l’iniziativa promozionale “Cammina alla scoperta di Calopezzati”.

Un vero e proprio Trekking Urbano che mira alla scoperta delle radici e ad incentivare soprattutto il Turismo delle Radici, con la fattiva collaborazione della locale associazione Pro Loco, guidata da Mayra Capristo.

Il progetto che si svolgerà oggi e domani, difatti, intende valorizzare il ricco patrimonio culturale di Calopezzati, guidando i partecipanti attraverso i monumenti, le chiese e i luoghi emblematici che raccontano la storia affascinante della comunità. Un’opportunità unica per connettersi e rafforzare l’identità territoriale. La kermesse ha l’obiettivo di promuovere le Tradizioni Locali che la comunità calopezzatese abbraccia con orgoglio. L’arte dell’uncinetto, tramandata di generazione in generazione, prende vita nelle mani esperte delle signore del posto che la insegneranno a grandi e bambini, all’interno delle attività didattico-laboratoriali dedicate all’uncinetto e anche ai sapori autentici, con la preparazione di un prodotto tipico locale: il grano grattato, “ranu rattatu”, un piacere per il palato che porta con sé secoli di tradizione culinaria. L’arte dell’uncinetto e l’esaltazione della gastronomia tipica testimoniano l’impegno della comunità nel preservare le tradizioni radicate nell’identità culturale. Non mancherà il Folklore e la buona musica sotto le stelle, poiché entrambi gli eventi culmineranno in serate emozionanti, ricche di folklore e buona musica. La prima giornata si concluderà con i magnifici balli del Gruppo Quadriglia di Pietrapaola, mentre la serata conclusiva sarà allietata dall’esibizione de “La Banda Passante”, una delle band più talentuose della Calabria.

“Siete tutti invitati a questa avventura unica per celebrare la bellezza del nostro territorio e l’importanza di preservare le nostre radici che rendono Calopezzati un luogo straordinario. Come Amministrazione Comunale – grazie alla particolare attenzione della Regione Calabria – portiamo avanti la missione di preservare e promuovere il ricco patrimonio di Calopezzati”, evidenzia il primo cittadino Edoardo Giudiceandrea.