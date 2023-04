Camion utilizzati per trasportare frutta e verdura incendiati nella notte

FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) – Due camion sono andati completamente distrutti in un incendio divampato nella notte a Francavilla Marittima. I mezzi pesanti erano parcheggiati in via Alessandrini e per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono state ancora chiarite le cause che hanno provocato il rogo e per questo indagano i carabinieri. Fortunatamente, nonostante le fiamme alte, non si sono registrati danni alle abitazioni vicine e neanche feriti. I due camion, secondo quanto emerso, erano adibiti al trasporto di frutta e verdura.

- Pubblicità sky-