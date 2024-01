Camion rimane impigliato nei cavi della linea telefonica: nuovo caso sulla 106 a Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La strada statale 106 jonica non finisce mai di stupire (purtroppo sempre negativamente). Ieri pomeriggio un camion in transito sulla statale 106, nell’area urbana di Corigliano in contrada Santa Lucia, ha tranciato i cavi della linea telefonica. E’ il secondo episodio nel giro di una settimana nella zona di Corigliano Rossano. Giovedì scorso, sempre un camion in transito sulla 106, aveva tranciato un filo della linea telefonica, nell’area urbana di Rossano alla contrada marina della Fossa.

Ieri pomeriggio, stessa sorte è toccata a un mezzo pesante che è rimasto impigliamo nei cavi della linea telefonica che si estendono da palo a palo ai bordi della strada. L’incidente ha provocato il danneggiamento di due pali, uno della corrente elettrica e l’altro con una insegna luminosa per un cartello pubblicitario. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la situazione avrebbe potuto rappresentare un pericolo ben più serio per chi percorreva la strada. Sul posto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale, con disagi alla circolazione stradale e traffico in tilt. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, mentre i tecnici hanno ripristinato i guasti che hanno causato diversi disagi ai cittadini.