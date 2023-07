Camera di Commercio, potenziata la sede di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – «La Camera di commercio di Cosenza ha avviato il potenziamento della sede decentrata sita presso la frazione di Cantinella di Corigliano – Rossano». Lo comunica, in una nota, l’Ente camerale bruzio che aggiunge: «Una scelta razionale e certamente fruttuosa, che permetterà alle forze imprenditoriali del versante jonico cosentino di beneficiare di tutti i servizi camerali e sfruttare ogni opportunità di sviluppo, evitando spostamenti verso la sede centrale, con tutte le ricadute positive in termini di risparmio di tempo e di impatto sull’ambiente».

«L’importante novità – si specifica – si colloca all’interno di una serie di azioni promosse dall’ente camerale e sintetizzate dall’hashtag #VersoLeImprese. L’obiettivo è quello di tendere maggiormente la mano e venire incontro alle esigenze di imprenditori e professionisti: in quest’ottica il potenziamento della sede di Cantinella rappresenta un valido aiuto per le attività del territorio jonico, consentendo loro di conoscere anche tutte le ultime novità e le opportunità di sviluppo promosse dalla Camera di commercio».

«L’aumento dei servizi è dunque una logica conseguenza che si iscrive nel percorso ormai tracciato di soddisfare le richieste dell’utenza: dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come conciliazione, mediazione e arbitrato, passando per l’analisi delle posizioni iscritte nel Registro imprese e negli altri Albi e Ruoli, per finire alle informazioni utili per partecipare a bandi e ottenere incentivi per la propria impresa, agevolazioni come Resto al Sud per l’avvio di nuove realtà imprenditoriali o, ancora, opportunità di sviluppo in settori come il turismo e l’economia del mare, con l’accesso allo sportello di Assonautica provinciale. Queste, insieme a tanti altri servizi di competenza della Camera, sono soltanto alcune delle novità promosse presso la sede di Cantinella».

«Trasformazioni significative che – conclude la nota – unite all’aumento del personale e alla sperimentazione di un innovativo sportello digitale 4.0 in collegamento diretto con la sede di Cosenza, rendono a pieno titolo la sede di Corigliano-Rossano un prezioso punto di accesso a tutti i servizi dell’ente camerale direttamente sul territorio jonico cosentino».