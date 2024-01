Cagnolina uccisa a colpi di pietra, orrore nel Cosentino: è caccia ai responsabili

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Non accenna a diminuire l’ondata di odio contro gli animali. L’ennesimo episodio di orrore e morte ha visto come protagonista una cagnolina di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza. Qui una cagnolina è stata uccisa molto probabilmente a colpi di pietra o di bastone e poi sepolta. Solo l’intervento della presidente dell’Associazione Animal Protection e di alcune guardie Zoofile di Era ha permesso la riusamazione della povera cagnolina ed il suo invio ai veterinari per gli accertamenti autoptici. Per quanto riguarda le responsabilità dell’accaduto i fari sono puntati su alcune persone che nei giorni precedenti erano stati visti prendere a sassate la povera cagnolina.