Caduta dalla finestra, 16enne in terapia intensiva. La mamma «protetta da una schiera di angeli»

COSENZA – Si trova in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza ma non è in pericolo di vita la 16enne che ieri è precipitata al suolo dopo una caduta dalla finestra della sua camera da letto dal terzo piano di una palazzino a Mirto. È accaduto ieri pomeriggio, in località di Centofontane. La ragazza era stata trasportata in gravi condizioni nel nosocomio di Cosenza con l’elisoccorso dopo un primo soccorso effettuato da un’ambulanza del 118.

La giovane ha subito un primo intervento chirurgico a seguito delle ferite riportate e ne dovrà effettuare un altro soprattutto per le molteplici fratture tra cui una al bacino. Adesso si trova in rianimazione ma, come ha scritto la mamma della 16enne commentando un post su Facebook del Blog il Pittulo, non sarebbe in pericolo di vita e chiede di continuare a pregare per la giovane .

La mamma: «caduta dalla finestra accidentalei»

«Ciao a tutti sono la mamma di Giada. Ringrazio tutti per le vostre preghiere e belle parole per mia figlia. Ciò che è successo è stato un tragico e brutto incidente non entrando nei dettagli della dinamica e senza divulgarmi troppo. Giada è caduta dalla finestra della sua camera perdendo l’equilibrio fortunatamente non vi sono stati traumi gravi alla testa attualmente è in terapia intensiva a subito un primo intervento attendiamo il secondo per molteplici fratture e la rottura del bacino. Siamo stati molto fortunati una schiera di angeli da lassù me l’hanno protetta».

«Basta voci fasulle»

«Chiedo a tutti fermare le cattive voci fasulle che circolano in merito all’accaduto e che ci stanno giungendo alle orecchie. È stato un incidente involontario molto orrendo che ha portato tutta la famiglia in una grande angoscia e dolore. Grazie a tutti ancora per le vostre preghiere di cuore”