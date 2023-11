Cade dal secondo piano di un palazzo, 14enne in gravi condizioni a Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un giovane di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Giannettasio di Rossano dopo essere precipitato dal secondo piano di un palazzo in via Fausto Gullo, nell’area urbana di Corigliano, nella zona dello Scalo. Secondo quanto emerso il minore si sarebbe affacciato dal balcone quando per cause ancora da accertare è precipitato, finendo su un’auto parcheggiata sotto l’abitazione. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al Giannettasio di Rossano dove versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Corigliano Rossano.

