«Basta morire in ospedale», sit in a Rossano dopo la morte di Eugenio Bisogni

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Le morti in ospedale sono colpa dello Stato”. Con questo slogan si terrà sabato mattina alle 10, un sit in insieme alla famiglia di Eugenio Bisogni Plastina a Rossano, davanti l’ospedale Giannettasio dove Eugenio ha perso la vita il 15 Marzo in attesa di un’ambulanza attrezzata.

“Come si può morire a 29 anni dopo ore di attesa in ospedale? Come possiamo ritrovarci vittime nei luoghi preposti alla cura e alla preservazione delle nostre vite? Ce lo stiamo ancora domandando – scrive La Base – e ce lo chiediamo da troppo tempo, per Eugenio, per Marta, per tutte le persone calabresi morte a causa di un diritto negato”.

“Quando non esiste il diritto alla salute è direttamente minacciato il diritto alla vita. Non vogliamo più vedere esistenze spezzate, non vogliamo più veder disseminate famiglie distrutte. Il Governo ha fallito – prosegue il movimento cosentino – e continua a volerci polmone economico di privati e di altre regioni con un piano di rientro che ha lasciato solo strutture vuote e malasanità, la Regione continua a mantenere i propri equilibri sui potentati della sanità privata. Siamo stanchi e stanche delle morti in ospedale, vogliamo giustizia per le vittime. Giustizia e dignità per i familiari e, più semplicemente, vogliamo che le nostre vite siano tutelate e che non ci siano altri morti nelle mani di uno Stato assente”. L’iniziativa in programma sabato è dedicata a tutte le vittime della malasanità, per chiedere giustizia e rivendicare il diritto alla salute”.