CORIGLIANO – ROSSANO – “È opinione condivisa che il futuro di Corigliano-Rossano e dell’intero territorio è strettamente legato alla sua area portuale. Un’area che già oggi assume grande importanza nell’economia locale ma che ha bisogno di un profondo restyling per confermare quel ruolo primario che tutti immaginiamo“. Lo sostengono, in una dichiarazione congiunta, il capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise; le deputate dello stesso partito Vittoria Baldino, Elisa Scutellà ed Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale; l’europarlamentare Pasquale Tridico ed il coordinatore della provincia di Cosenza, Giuseppe Giorno.

“Si rende necessario – aggiungono – un confronto serio e scevro da chiusure aprioristiche, al fine di superare le incomprensioni e iniziare a programmare passo dopo passo questa nuova realtà portuale che non aspetta altro di essere pianificata cercando il giusto equilibrio tra l’ambiente e il territorio e, soprattutto, tra i vari interessi in gioco. Semplicisticamente, potremmo analizzare la questione partendo dai tre aspetti che maggiormente saltano agli occhi: l’investimento da 60 milioni di euro di Baker Hughes che avrebbe ricadute occupazionali importanti in un territorio che da sempre ha una insaziabile fame di lavoro e che, con le dovute garanzie, non si può certo pensare di perdere; il ruolo fondamentale rappresentato dalla nostra marineria, che merita il giusto spazio e riconoscimento, e infine, ma non per ultimo, l’attrattiva turistica che questo territorio può soddisfare e che deve trovare una corretta e razionale collocazione nel nostro porto con la banchina croceristica.

Appare difficile immaginare un braccio di ferro risolutivo in questo auspicato processo di sviluppo. Serve invece massima collaborazione tra enti ed è giusto che l’Amministrazione comunale della terza città della Calabria sia coinvolta dall’Autorità portuale e ottenga tutte le risposte, le informazioni e le garanzie del caso per favorire questo momento di pianificazione, che rappresenta anche un momento storico propulsivo per il nostro territorio e la realizzazione di un futuro di benessere per i suoi abitanti.