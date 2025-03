Avis, Cariati registra+20% nella donazione del sangue e diventa un modello di solidarietà

- Advertisement -

CARIATI (CS) – Consolidare il legame con le scuole per favorire la formazione di una nuova e generosa generazione di donatori e promuovere dal basso una maggiore cultura della prevenzione e della solidarietà. – Si confermano essere questi gli obiettivi, anche per l’anno sociale 2025 dell’Avis di Cariati che nei giorni scorsi, in occasione del congresso annuale ha confermato le cariche sociali: Damiano Montesanto presidente, Antonio Russo vicepresidente e Natale Monti segretario e tesoriere.

Ospitato nei locali della Lega Navale, nell’area portuale, nel corso dell’evento al quale ha partecipato anche il Primo Cittadino Cataldo Minò e che ha fatto registrare numerose presenze, sono stati condivisi i risultati dell’anno precedente che ha fatto registrare un incremento di donazioni del 20%.

L’Avis guidata dal Presidente Montesanto è punto di riferimento nel territorio. Raccoglie, infatti, i volontari e donatori da tutto l’hinterland, d15 contribuendo allo stesso tempo a promuovere una maggiore cultura della prevenzione. Per donare, infatti, è richiesto l’esame dell’emocromo, un esame del sangue che fornisce informazioni preziose sullo stato di salute generale.

Scuole, giovani e territorio

Il congresso si è articolato in una prima fase dedicata al bilancio delle attività 2024, seguita da un approfondito dibattito sulla programmazione del prossimo quadriennio. Si è trattato di un confronto aperto, orientato alla pianificazione del prossimo quadriennio.