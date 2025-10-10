Auto travolge un 70enne, ferito gravemente è stato trasportato in elisoccorso a Cosenza

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Grave incidente nella tarda serata di ieri, nell’area urbana di Corigliano, dove un uomo di 70 anni, è stato investito da un’auto mentre camminava per strada. L’impatto, violentissimo, lo avrebbe sbalzato a diversi metri di distanza, lasciandolo riverso sull’asfalto in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 ma a causa della gravità delle ferite, è stato necessario allertato ll’elisoccorso, che lo ha trasferito all’Annunziata Cosenza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Il conducente, un giovane di circa vent’anni residente nella zona, era alla guida di una Volkswagen Golf e la ricostruzione dell’incidente è al vaglio degli investigatori che sono al lavoro per raccogliere testimonianze, analizzare eventuali filmati di telecamere di sorveglianza e verificare la velocità e lo stato psicofisico del ragazzo al momento dell’impatto.