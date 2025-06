Auto in fiamme sulla Provinciale Doria-Sibari, traffico rallentato e soccorsi sul posto

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Paura questa mattina lungo la Strada Provinciale Doria-Sibari, nel Cosentino, dove un’autovettura è improvvisamente andata a fuoco nei pressi del cantiere per la realizzazione della nuova Statale 106. A comunicarlo è il Comune di Cassano all’Ionio, che ha immediatamente segnalato l’interruzione totale del traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e la Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli circa la presenza di feriti o le cause del rogo, che restano da accertare. L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a evitare il tratto stradale interessato e a prestare la massima prudenza, fino al completo ripristino della viabilità.