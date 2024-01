Auto in fiamme a Trebisacce, incendio si propaga e coinvolge altre tre vetture

TREBISACCE (CS) – Notte di paura nel centro jonico della provincia di Cosenza dove quattro auto sono state interessate da un incendio. Le vetture, erano parcheggiate su viale della Libertà e secondo quanto emerso, le fiamme sarebbero partite da una delle auto per poi propagarsi, a causa del vento, ad altri tre mezzi che sono andati praticamente distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare si sia trattato di un atto doloso.

