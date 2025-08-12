HomeIonio

Attimi di paura a Rossano, bimba di 9 anni cade dalla finestra: è fuori pericolo

E' accaduto nel centro storico. La bimba è stata portata in elisoccorso all'ospedale di Cosenza ma le sue condizioni non sarebbero gravi

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di grande apprensione oggi, nel centro storico di Rossano, in via San Biagio, dove una bambina di 9 anni, secondo quanto emerso, è caduta dalla finestra della sua abitazione, posta al primo piano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Corigliano Rossano.

E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito la piccola all’ospedale Annunziata di Cosenza. Per fortuna sarebbe arrivata in ospedale cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. All’origine della caduta, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una distrazione da parte della piccola che ha provocato la perdita di equilibrio e la caduta.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ministero-della-salute

Botulino, Ministero della Salute trasmette la direttiva per la sicurezza alimentare: le avvertenze

Calabria
CATANZARO - A seguito dei focolai di botulismo segnalati nelle ultime settimane, il Ministero della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni, con l’obiettivo...

Botulino, primi riscontri dalle autopsie confermano intossicazione «segni compatibili con insufficienza respiratoria»

Tirreno
LAGONEGRO (PZ) - Segni compatibili con un’insufficienza respiratoria. E' quanto sarebbe emerso dai risultati preliminari dell’esame autoptico eseguito sul cadavere di Luigi Di Sarno,...

Era ricercato dal 2020, tradito dall’andamento pericoloso in autostrada è stato arrestato

Calabria
VIBO VALENTIA - Era ricercato dal 2020 da quando aveva fatto perdere le sue tracce ma la settimana scorsa è stato fermato e arrestato...
fuoco sterpaglie limbadi

Sorpreso nel suo terreno a bruciare sterpaglie, sanzionato un agricoltore

Calabria
LIMBADI (VV) - E' stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Limbadi, che lo hanno monitorato e ripreso dall'alto. L'uomo era intento a dare...
international street food annullato

Casi di Botulino: Airs-Confartigianato annulla gli eventi street food in Calabria «a scopo precauzionale»

Calabria
CATANZARO - «Nessun collegamento, ma la priorità ora è alla salute pubblica». Dopo i recenti casi di botulismo che hanno interessato Diamante e che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36953Area Urbana22225Provincia19726Italia7982Sport3836Tirreno2864Università1446
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

ministero-della-salute
Calabria

Botulino, Ministero della Salute trasmette la direttiva per la sicurezza alimentare:...

CATANZARO - A seguito dei focolai di botulismo segnalati nelle ultime settimane, il Ministero della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni, con l’obiettivo...
Tirreno

Botulino, primi riscontri dalle autopsie confermano intossicazione «segni compatibili con insufficienza...

LAGONEGRO (PZ) - Segni compatibili con un’insufficienza respiratoria. E' quanto sarebbe emerso dai risultati preliminari dell’esame autoptico eseguito sul cadavere di Luigi Di Sarno,...
fuoco sterpaglie limbadi
Calabria

Sorpreso nel suo terreno a bruciare sterpaglie, sanzionato un agricoltore

LIMBADI (VV) - E' stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Limbadi, che lo hanno monitorato e ripreso dall'alto. L'uomo era intento a dare...
international street food annullato
Calabria

Casi di Botulino: Airs-Confartigianato annulla gli eventi street food in Calabria...

CATANZARO - «Nessun collegamento, ma la priorità ora è alla salute pubblica». Dopo i recenti casi di botulismo che hanno interessato Diamante e che...
ospedale-Annunziata-Cosenza-
Area Urbana

Botulino: altri due ragazzi arrivati all’Annunziata, non sono gravi. Sono 17...

COSENZA - Sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria altri due giovani che presentavano sintomi dell'intossicazione da botulino. Si tratta di due...
Provincia

A2: Claudio Andrea Gemme nominato Commissario per il tratto tra Cosenza...

COSENZA – Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), è stato nominato Commissario di Governo per i lavori di ammodernamento del...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA