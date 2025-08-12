Attimi di paura a Rossano, bimba di 9 anni cade dalla finestra: è fuori pericolo

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di grande apprensione oggi, nel centro storico di Rossano, in via San Biagio, dove una bambina di 9 anni, secondo quanto emerso, è caduta dalla finestra della sua abitazione, posta al primo piano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Corigliano Rossano.

E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito la piccola all’ospedale Annunziata di Cosenza. Per fortuna sarebbe arrivata in ospedale cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. All’origine della caduta, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una distrazione da parte della piccola che ha provocato la perdita di equilibrio e la caduta.