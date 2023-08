Arrivano i fondi per l’ospedale di Trebisacce: 3 milioni per il restyling

TREBISACCE (CS) – È stato inserito nella rete ospedaliera regionale, ma ora arriva il passaggio successivo e fondamentale. Pronti, infatti, tre milioni di euro per l’ospedale di Trebisacce.

La confermata riapertura del presidio ospedaliero dell’alto ionio cosentino, del resto, sarebbe inutile senza gli opportuni lavori ed il potenziamento per permettere ai sanitari di dare le giuste risposte ai cittadini bisognosi di cure.

Dall’Asp di Cosenza, quindi, è arrivato l’ok per la ripresa ed il completamento dei lavori per la ricostruzione delle sale operatorie. Ovviamente le somme stanziate non riguardano solo il Blocco operatorio, ma anche il restyling del Pronto Soccorso, fondamentale per quelle che sono le esigenze del territorio.

Saranno infine effettuati lavori per verificare quello che è lo stato della struttura da un punto di vista sismico.

La somma di tre milioni, dunque, servirà per dare all’ospedale Chidichimo importanti parametri di sicurezza, un nuovo pronto soccorso, le sale operatorie funzionanti ed, infine, i reparti di Medicina e Chirurgia.