Amendolara, soccorsa una tartaruga marina in difficoltà. Sarà curata nel CRTM di Isola Capo Rizzuto

AMENDOLARA (CS) – Un grosso esemplare di tartaruga marina è stata soccorsa e recuperata sulla spiaggia di Amendolara, dal personale della Guardia Costiera, con il supporto di un cittadino del posto e dei supporto dei veterinari. L’esemplare sarà curato nel Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Isola Capo Rizzuto.

“Sabato pomeriggio – ha spiegato Maria Rita Acciardi Sindaco di Amendolara – una tartaruga marina in evidente difficoltà è approdata sulla nostra spiaggia, molto provata e bisognosa di cure. Grazie all’intervento della Guardia Costiera, al prezioso aiuto del nostro concittadino Pino Golia e al supporto dei veterinari specializzati, l’animale è stato soccorso in sicurezza e avviato verso il Centro di recupero di Isola Capo Rizzuto, dove riceverà tutte le cure necessarie. Un sentito ringraziamento a chi si è attivato con professionalità e sensibilità. Questi gesti raccontano il rispetto che nutriamo per l’ambiente e la vita che lo abita. Buona fortuna, piccola viaggiatrice del mare”.