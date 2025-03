Amendolara, scontro tra una moto e due camion sulla 106. La vittima è un biker 49enne di Oriolo

- Advertisement -

AMENDOLARA (CS) – È un motociclista di Oriolo, Salvatore Cecala di 49 anni la vittima del terribile incidente di ieri sera sulla strada statale 106 ad Amendolara, nell’alto Ionio Cosentino. L’uomo, a bordo della sua moto, stava percorrendo la statale in direzione Sud, poco prima dell’attraversamento dell’abitato della Marina di Amendolara, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con due camion. Nell’urto è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roseto che hanno effettuato i rilevi per ricostruire la dinamica dello scontro. Quello di ieri sera è il secondo incidente mortale verificatosi nella zona in tre giorni. Martedì scorso era morto un bracciante agricolo di 43 enne di nazionalità marocchina residente a Cassano All’Ionio da diversi anni. Il tratto della statale 106 teatro dell’incidente è rimasto chiuso al traffico temporaneamente per consentire i soccorsi ed il traffico deviato su strade secondarie.

“Questo è il volto di Salvatore Cecala, 49 anni. Un marito, un padre, un amico. Un lavoratore stimato. Un biker appassionato. Un uomo che oggi non c’è più“. Scrive Così in un post Fabio Pugliese, direttore operativo dell’Associazione Basta Vittime sulla Statale 106 dopo la notizia dell’ennesimo terribile incidente mortale. “Lascia una moglie distrutta dal dolore, due figli privati per sempre dell’amore paterno e un’intera comunità, quella di Oriolo, avvolta in un silenzio assordante. Quando la moglie è arrivata sul luogo della tragedia, non ha potuto nemmeno vederlo. Il suo corpo giaceva ancora sull’asfalto, in attesa di un’ultima fredda burocrazia”.

“Quante volte ancora dovremo raccontare storie come questa? Quanti altri nomi dovremo piangere prima che qualcuno ascolti il nostro grido? Perché si continua a ignorare questa Strage di Stato? Mentre si progettano opere faraoniche ed inutili come il Ponte Sullo Stretto di Messina, questa strada continua a uccidere. Noi non dobbiamo rassegnarci. Noi non possiamo fermarci. Una preghiera per Salvatore, per sua moglie, per i suoi figli. Un pensiero per tutte le vittime della Statale 106“.