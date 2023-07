Amendolara, bimbo di 5 anni precipita dal terzo piano. Trasportato a Cosenza in elisoccorso

AMENDOLARA (CS) – Si sono vissuti attimi di vero terrore ieri ad Amendolara, dove un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della propria abitazione dopo un volo di quasi dieci metri. È accaduto tutto in Via Roma proprio nel centro del comune Ionico del cosentino attorno all’ora di pranzo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa ed un passante che hanno sentito le urla del bimbo. Anche la madre, che si trovava in casa, è scesa in strada disperata. Allertati immediatamente i soccorsi, il piccolo è stato soccorso prima da un ambulanza del 118 da Trebisacce e successivamente traportato all’Annunziata di Cosenza dall’elisoccorso dove trova ricoverato in prognosi riservata. Nella serata di ieri sono comunque arrivate notizie confortanti sulle condizioni del bambino, che non sarebbe in pericolo di vita ed avrebbe riportato solo alcune fratture agli arti.