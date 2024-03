Altri tre treni ibridi per potenziale la rete ferroviaria jonica. La regione valuta l’acquisto

CATANZARO – La Regione valuta l’acquisto di altri tre treni ibridi, da affiancare ai 13 “Blues” già nella flotta e per potenziare la rete ferroviaria, con particolare attenzione alla linea jonica. Questa l’ipotesi emersa dopo un’interpellanza del consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci, che aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di elettrificazione sulla tratta ferroviaria tra Catanzaro Lido e Melito Porto Salvo e altre problematiche quali il limitato transito di treni moderni a lunga percorrenza, il trasporto delle merci e l’ostacolo allo sviluppo turistico della regione».

Il piano degli investimenti stipulato tra la Regione e Trenitalia prevede la fornitura di 13 treni ibridi “Blues”, cinque dei quali già in servizio sulla linea jonica compreso il nuovissimo intercity presentato la scorsa settimana. Tuttavia, il dipartimento Mobilità ha indicato che l’investimento totale potrebbe salire a 144 milioni 800mila euro se si decidesse di acquistare ulteriori tre treni bimodali.

Intanto RFI ha concluso le procedure di valutazione delle offerte tecnico-economiche della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’elettrificazione sulla tratta Crotone-Catanzaro Lido. È stato individuato come migliore offerente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Euro Ferroviaria, Morelli Giorgio, Esperia S.r.l. Architecna Engineering S.R.L., Studio Mattioli e A4ingegneria. Parte ora l’avvio della fase esecutiva. L’intervento consiste nella realizzazione di circa 58 km di elettrificazione dell’esistente tratta Crotone– Catanzaro Lido, mediante la realizzazione di 3 Sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018.

L’appalto ha un valore di circa 27,4 milioni di euro finanziati in parte con fondi PNRR, ponendosi in continuità con il recente provvedimento dell’elettrificazione della Lamezia Terme-Catanzaro Lido e consente l’avvio del secondo dei tre lotti funzionali in cui risulta articolato il complessivo progetto d’investimento “Potenziamento Collegamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica” approvato dal Commissario Straordinario di Governo con Ordinanza n.4 del 25/09/2023. L’elettrificazione contribuirà a uniformare le caratteristiche prestazionali della rete ferroviaria calabrese in termini di sistemi di trazione consentendo l’utilizzo dei nuovi treni elettrici, oltre che a creare le condizioni per un miglioramento delle relazioni trasportistiche delle aree del litorale ionico a forte vocazione turistica e a portare a una riduzione dell’inquinamento ambientale e delle emissioni.