Allaccio abusivo alla rete idrica, il Comune di Corigliano Rossano si costituisce parte civile

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano-Rossano si è costituito parte civile nel processo scaturito dall’opposizione fatta da un privato contro un procedimento penale che lo vede interessato per un allaccio abusivo alla rete idrica. Scopo del Comune, è scritto in una nota, “ottenere, con la pena che sarà ritenuta di giustizia, anche il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dal reato“.

Per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica, ricorda la nota, “dalla scorsa primavera, sono stati avviati controlli congiunti a tappeto tra il settore Reti e manutenzione, il personale in servizio nella stazione dei Carabinieri Forestali di Corigliano-Rossano e la Polizia locale. “Sono già stati elevati verbali, scattate denunce e sequestrati di immobili – prosegue la nota – per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e dei furti d’acqua, che soprattutto nel periodo estivo creano disagi all’intera comunità”.