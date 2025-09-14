HomeIonio

Aggressione all’avvocato Natale Morrone, rito abbreviato per l’imputato

Il professionista coriglianese, difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, si è costituito parte civile. Udienza per le discussioni fissata per il giorno 28 ottobre 2025

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Sarà giudicato con il rito abbreviato l’imputato per l’aggressione nei confronti del noto avvocato di Corigliano Natale Ermenegildo Morrone, accoltellato al torace lo scroso 4 marzo da un suo cliente all’interno dello studio professionale di Morrone. A difenderlo l’avvocato Ettore Zagarese.

All’udienza del 9 settembre 2025 il GUP , dottor Matonti dopo aver ammesso la costituzione della parte civile del professionista, sostenuta nell’occasione dall’avvocato Danilo Galluzzi dello studio legale Ettore Zagarese, ha accettato la richiesta di rito alternativo avanzata dall’avvocato Cristiano Cristiano, difensore dell’imputato Gabriele Politano di 57 anni, che si era costituito in questura dopo i fatti e che ora si trova nella casa circondariale di Cosenza, fissando l’udienza per le discussioni il giorno 28 ottobre 2025.

L’imputato, già noto per atteggiamenti aggressivi, si era rivolto all’avvocato Morrone dopo aver avuto forti dissidi con il suo precedente legale, contro cui aveva già intrapreso una causa civile per responsabilità professionale. L’esito del giudizio era stato negativo e successivamente Politano si rifiutava di fare appello, dando in escandescenza e reagendo in modo folle e violento, colpendo il professionista con un coltello da sub al torace sinistro. Le ferite riportate dall’avvocato Morrone – tra cui emotorace, pneumotorace e lesioni polmonari – sono state gravissime ma, fortunatamente, non letali.

