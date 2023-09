Aggredito per strada a Cassano allo Ionio: grave 38enne

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un 38enne, F.C., già noto alle forze dell’ordine, è stato aggredito oggi nel quartiere Lauropoli a Cassano allo Ionio. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato aggredito e colpito con un corpo contundente. Le sue condizioni sono apparse gravi ai primi soccorritori che hanno allertato l’elisoccorso che lo ha trasportato nell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove è ricoverato. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il movente dell’aggressione, al momento, resta un mistero. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cassano, guidati dal capitano Michele Ornelli. Grazie anche ad alcune telecamere di video sorveglianza presenti su via Falcone Borsellino che i carabinieri sarebbero in procinto di identificare gli aggressori.