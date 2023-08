Acqua potabile a Marina di Sibari: incontro con i cittadini su progetti e studio di fattibilità

CASSANO IONIO (CS) – Il sindaco Giovanni Papasso torna nuovamente in piazza, insieme al progettista l’ingegnere Gilberto Celiberto, ad amministratori e tecnici comunali, per confrontarsi con i cittadini sul futuro di Marina di Sibari. Oggetto del nuovo incontrò sarà la presentazione e la discussione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Riqualificazione opere di urbanizzazione primaria del villaggio Marina di Sibari” di cui si era accennato nel corso dell’appuntamento del 10 agosto dove il sindaco Papasso aveva colloquiato con la stampa e i residenti-turisti di Marina. Ma dal question time pre Ferragostano era emersa la voglia dei cittadini stessi di saperne di più e conoscere i dettagli del progetto. Da qui la volontà del sindaco di tornare in piazza per discutere con loro ancora una volta perché Marina di Sibari è questione fondamentale nell’agenda politica dell’amministrazione comunale. Pertanto questa sera alle 21:30 si terrà l’incontro nell’area cinema a Marina di Sibari vicino la chiesa.

Nello specifico, il programma elaborato su direttiva dell’amministrazione Papasso prevede:

– il rifacimento ex novo dell’intera rete idrica, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale già ammodernata di recente;

– il rifacimento ex novo dell’intera rete fognaria, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale già ammodernata di recente;

– la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nelle aree sprovviste (la maggior parte);

– il rifacimento ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con esclusione dei corpi illuminanti;

– la sistemazione delle aree adibite a parcheggi e delle aree adibite a verde pubblico;

– il rifacimento delle strade con esclusione di viale Magna Grecia, via Sila, via Marina già ammodernata di recente;

– la realizzazione marciapiedi su alcune delle strade più importanti;

– il prolungamento della pista ciclabile esistente con due ulteriori tratti: il primo lungo via Dolcedorme ed il secondo lungo viale Magna Grecia.

«Lavoriamo per cambiare definitivamente volto a Marina di Sibari – ha dichiarato il sindaco Papasso – nel nostro bellissimo villaggio turistico tutte le opere di urbanizzazione primaria devono necessariamente essere riqualificate e con questo termine intendiamo un pacchetto di azioni che mirino a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, che non riguarda solo ciò che è costruito ma anche gli spazi pubblici come le piazze, i sottopassaggi, i giardinetti e gli impianti a rete. Il progetto, per un importo di 10 milioni di euro, che abbiamo fatto elaborare serve a questo: ora sono in corso delle interlocuzioni con la Regione Calabria per trovare i fondi e, si spera, di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile».