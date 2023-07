Accusa un malore alla guida e si schianta contro il guardrail. Trasportato a Cosenza

COSENZA – E’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza un uomo di 37 anni che, secondo quanto emerso, era alla guida della sua auto, lungo la Statale 106 Jonica quando, forse a causa di un malore è finito contro un un guardrail. L’incidente è avvenuto questa mattina a Corigliano-Rossano. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e i sanitari del 118, ma poi è stato allertato l’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza il giovane all’Annunziata di Cosenza. Il traffico sull’arteria è rimasto bloccato per consentire l’atterraggio del velivolo in entrambe le direzioni.

