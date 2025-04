A Trebisacce nasce il nuovo nuovo Liceo del Made in Italy: sono 8 in tutta la Calabria

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Il liceo del Made in Italy, attivo dall’anno accademi 2024/2025, offre un percorso formativo nuovo e completo, integrando scienze economiche e giuridiche con le scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con il nuovo liceo gli studenti potranno, in particolare, acquisire gli strumenti necessari per la ricerca e l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. Il percorso formativo consentirà inoltre agli studenti di sviluppare, tra l’altro, metodi e categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, nonché competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane.

Combinando teoria e pratica, il nuovo liceo offrirà un approccio educativo multidisciplinare con sbocchi professionali in tutti i settori di eccellenza del Made in Italy.

Sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria.

Succurro: «Grande opportunità per Alto Ionio cosentino»

«La nascita a Trebisacce del nuovo Liceo del Made in Italy è una grande opportunità per l’intero territorio dell’Alto Ionio cosentino». Lo dichiara la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, a margine della visita istituzionale nel municipio di Trebisacce, dove è stata accolta dal sindaco Francesco Mundo e ha incontrato la dirigente scolastica dei Licei locali, Elisabetta D’Elia.

«Parliamo – prosegue la Presidente – di un indirizzo scolastico innovativo e stimolante, unico in tutta la provincia di Cosenza, che è stato assegnato al polo liceale di questa bellissima cittadina. Con la dirigente scolastica abbiamo avuto un proficuo confronto sulla programmazione didattica e sugli strumenti più adeguati a valorizzare al meglio questa nuova proposta formativa».

Nel corso della giornata, la Presidente Succurro ha visitato insieme al Sindaco di Trebisacce anche il nuovo auditorium che la Provincia di Cosenza sta completando a Villapiana.

«Sarà una struttura moderna, con 244 posti a sedere, pensata – precisa Succurro – per essere uno spazio vivo e condiviso. La metteremo a disposizione della comunità scolastica e culturale dell’Alto Ionio, intanto con l’obiettivo di sostenere percorsi educativi che rafforzino il legame tra scuola, territorio e istituzioni. La Provincia di Cosenza – conclude la stessa Presidente – continua a investire nella cultura e nella formazione, pilastri dello sviluppo locale».