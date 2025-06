A Trebisacce la Giornata Mondiale del Rifugiato: “Terra! Ti invito al viaggio”. Cultura, accoglienza e identità

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – sabato 28 giugno a partire dalle ore 21.00, l’Anfiteatro del lungomare di Trebisacce si trasformerà in un palcoscenico vivo di voci, culture e storie. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, la Cooperativa Sociale Le Nove Lune Onlus ETS, in qualità di ente gestore del Progetto SAI del Comune di Trebisacce, organizza un evento speciale dal titolo “Terra! Ti invito al viaggio”, un appuntamento che unisce riflessione, arte e convivialità per celebrare il valore del viaggio e dell’incontro tra popoli.

Un evento per abbattere muri

L’obiettivo della serata è di scardinare gli stereotipi che limitano l’essere umano e promuovere una cultura dell’accoglienza e del riconoscimento reciproco. La Giornata Mondiale del Rifugiato diventa così un’occasione non solo per commemorare, ma per valorizzare la ricchezza delle diversità culturali, ascoltare storie di speranza e costruire nuovi orizzonti comuni.

Il teatro come strumento di rinascita

Protagonisti indiscussi dell’evento saranno i beneficiari del Progetto SAI di Trebisacce e Villapiana, che porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Terra! Ti invito al viaggio” frutto di mesi di laboratorio, confronto e partecipazione attiva.

Guidati dalla regista Filomena Presta, i partecipanti hanno lavorato alla costruzione di uno spettacolo che è prima di tutto un viaggio emotivo e collettivo: “L’approdo non è mai la fine, ma sempre un inizio — racconta Presta — è una rinascita, un punto di partenza. Questo spettacolo è il risultato di un processo di ascolto profondo, di condivisione e di trasformazione interiore”.

Un cast multiculturale per una storia universale

Sul palco saliranno: Fhatia, Fhara, Mabounu, Lamin, Andrey, Milana, Ahmed, Nino, Angelica, Sirgey, Daria, Irina, Mady, Mamadou, Sare, Marilena, Alessia e Magd — un mosaico di volti e origini (dall’Algeria all’Ucraina, dalla Costa d’Avorio alla Tunisia) che daranno corpo e voce a un’opera corale, dove le musiche di Franco Battiato si fonderanno con ritmi tradizionali dei Paesi di provenienza.

Il programma della serata

Ore 21.00 – Dibattito “Il viaggio: punto di partenza o di arrivo?”

Intervengono:

Franco Mundo, Sindaco di Trebisacce

Filomena Presta, regista

Anna Franca Bilotto, responsabile Progetto SAI

Domenica De Marco, Assessore alle politiche sociali

Modera Jennifer Iacovino.

Ore 21.30 – Spettacolo teatrale “TERRA! TI INVITO AL VIAGGIO”

Ore 23.00 – Festa dei Popoli “Il cibo che unisce”

Stand gastronomici a cura dei beneficiari del Progetto SAI, con piatti tipici da Algeria, Tunisia, Ucraina e Costa d’Avorio. A seguire, LIVE DjSet con Domenico Gatto.