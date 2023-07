A Trebisacce la giornata ecologica, 400 posacenere tascabili per le cicche

TREBISACCE (CS) – Quattrocento posacenere portatili da spiaggia da distribuire tra cittadini temporanei e residenti, così da difendere e tutelare l’ambiente e soprattutto le spiagge dalle cicche, tra i rifiuti più insidiosi ed inquinanti. Saranno distribuiti in occasione della Notte Blu. È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio, ribadendo l’impegno dell’Esecutivo nella sensibilizzazione e nella promozione di un tema così importante come il contrasto all’inquinamento del mare.

Insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone e al vicesindaco con delega all’ambiente Nicoletta Tufaro il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare l’azienda Bobiost guidata da Saverio De Marco per la speciale donazione che ha voluto destinare alla comunità ed informare che attraverso questa iniziativa prende il via la campagna Respect the Nature. Intanto dopo l’iniziativa di mercoledì scorso, ovvero la passeggiata ecologica di sensibilizzazione alla tutela del mare e al rispetto della costa, promossa dal Rotary, Rotaract e Interact Trebisacce – Alto Jonio Cosentino, domani, domenica 30 luglio, farà tappa a Trebisacce l‘evento Plastic Free. Alle 18,30 davanti al pontile per la giornata ecologica organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Plastic Free. Il sodalizio ripeterà l’evento anche a metà settembre.