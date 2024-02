A Sibari l’Alta Velocità Taranto-Milano? A caccia di soluzioni per il transito del Frecciarossa

ROMA – “Questa mattina, su delega del Presidente Roberto Occhiuto, ho incontrato a Roma il Presidente di Trenitalia Dott. Stefano Cuzzilla e il Direttore della Direzione Business Alta Velocità Dott. Pietro Diamantini. Presente all’incontro anche il Commissario di ART Calabria Ing. Francesco Cribari. Si è trattato di un incontro proficuo che ha visto come tema centrale le prospettive di implementazione della mobilità del nord est della Calabria e le modalità di congiunzione della linea jonica cosentina al Frecciarossa Taranto-Milano”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

La soluzione su cui si sta lavorando è la creazione di un collegamento dalla stazione di Sibari alle linee del Frecciarossa Taranto-Milano attraverso uno dei nuovi treni performativi che stanno per arrivare sulla linea jonica, di fatto rendendo disponibile il servizio per tutta l’utenza della Calabria del nord. Soluzione, questa, che sarebbe ottimale e permetterebbe al territorio di uscire dall’isolamento e di generare nuove e maggiori occasioni di sviluppo per un’area che si dimostra sempre più strategica per l’intero meridione.

“Il transito del Frecciarossa nella Sibaritide non è possibile”

“Dall’interlocuzione con i vertici di Trenitalia – spiega Straface – è emerso inoltre come la rete ferroviaria attualmente non sia strutturalmente adeguata a permettere il transito del Frecciarossa, e che sono allo studio soluzioni tecniche che permetteranno in un prossimo futuro di sopperire a questa carenza

Un passo necessario per agganciare quella che è a tutti gli effetti l’area economicamente più sviluppata della regione e con prospettive di crescita ancora maggiori soprattutto nel settore del turismo all’alta velocità recuperando così un gap che in questo momento penalizza fortemente un territorio”.