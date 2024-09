CROTONE – “È strano che la destra al governo non sia ancora intervenuta sul caso della mancata coincidenza del Frecciarossa che fa capolinea a Sibari con il bus navetta che collega la fascia ionica fino a Crotone. Mi sarei aspettato un intervento mirato del senatore Rapani, che – a parole e in vari video – sta ridisegnando il trasporto su rotaie della zona”. È quanto dichiara Davide Tavernise, consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti: da quando la tratta Sibari-Crotone è chiusa per i lavori di elettrificazione, chi arriva a Sibari col Frecciarossa deve aspettare 6 ore di notte in una stazione vuota per prendere la coincidenza (chiamiamola così) che copre il percorso fino alla città di Pitagora. Un’ottima programmazione, per la quale ringraziamo la destra, in particolare modo Rapani. Riconosciamo il suo tocco magico, è veramente riuscito a stupirci. Io, che di trasporti non capisco nulla (cit.) ho fatto una cosa molto più semplice. Ho scritto a chi di dovere (RFI, all’assessore ai Trasporti della Regione Calabria e all’Autorità regionale dei Trasporti della Calabria) chiedendo maggiore rispetto per gli utenti e soprattutto di programmare coincidenze degne di questo nome. Spero che tutto ciò avvenga in tempi brevissimi, visto che ogni giorno che passa è un giorno in più di disagi per gli utenti”.