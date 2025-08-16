HomeIonio

A Schiavonea la “marcia in acqua per Gaza”: «un gesto semplice per dire che la Palestina non è sola»

Domani, 17 agosto, appuntamento alle ore 10:00 alla Madonnina per una camminata simbolica nel mare. Oltre 15 le realtà promotrici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un gesto silenzioso dal mare. Domani, domenica 17 agosto a Schiavonea, si terrà la “Marcia in acqua per Gaza”, un’iniziativa di solidarietà che unisce impegno civile e simbolismo per dare voce a chi oggi non può più averla. Il concentramento è previsto alle ore 10:00 presso la Madonnina, sul lungomare. Da lì, cittadini, associazioni e attivisti cammineranno insieme con i piedi in acqua, portando bandiere, cartelli e messaggi di pace, per dire forte e chiaro: la Palestina non è sola.

Il mare – spiegano gli organizzatori – è sempre stato per il popolo di Gaza uno spazio di vita, di gioco per i bambini, di lavoro per i pescatori. Oggi è diventato luogo vietato, sotto attacco, inaccessibile. “È un genocidio che colpisce i più indifesi. I bambini – sottolineano i promotori – vengono uccisi, affamati, privati persino di un bagno in mare. Marceremo per loro, per la libertà, per la vita”

L’iniziativa è promossa da un’ampia rete composta da associazioni del territorio, sindacati e forze politiche, tra cui AUSER, Mondiversi, FORUM Terzo Settore Jonio Pollino, Il Quadrifoglio, Odv Schiavonea e Sant’Angelo Puliti, Zona 17, Centro V. Valente, CGIL, CISL, UIL, AVS, Possibile, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Pino Le Fosse, a nome del comitato promotore, invita tutta la cittadinanza a partecipare: “Portate bandiere, cartelli e la voglia di far sentire la vostra voce. Per Gaza, per i suoi bambini, per la libertà. Palestina libera, sempre”.

