A Rossano una messa in Cattedrale per ricordare tutte le vittime della statale 106

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il 9 agosto 2025 alle ore 19:00, presso la Cattedrale di Rossano, sarà celebrata una Santa Messa in memoria delle vittime della Strada Statale 106, nell’ambito del programma delle celebrazioni dedicate alla Madonna Achiropita.

L’iniziativa, promossa in sede istituzionale, è stata accolta con sensibilità dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, dal Sindaco della Città di Corigliano-Rossano e dalla Presidenza del Consiglio Comunale, ed è stata inserita nel programma ufficiale grazie all’immediato assenso di S.E. il Vescovo Mons. Maurizio Aloise. Un momento di fede, memoria e riflessione, per onorare tutte le vittime di una delle strade più pericolose del Paese. La Santa Messa vuole essere un segno di vicinanza e impegno collettivo, affinché il ricordo si trasformi in consapevolezza e responsabilità condivisa.

“La Strada Statale 106 – dice il Sindaco Flavio Stasi – rappresenta un atto grave verso tutta la Calabria. In giorni in cui si annuncia da parte del Governo con ampia soddisfazione la prossima cantierizzazione di una delle opere più inutili della storia di questo Paese, ovvero il Ponte sullo Stretto, noi siamo qui a ricordare le centinaia di vittime che questa trappola mortale ha provocato, e purtroppo continua a provocare, con una frequenza inaccettabile. Ringrazio Mons. Aloise per questo momento di preghiera che vuole offrire alla comunità tutta”.