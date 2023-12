A Mirto la mostra dei manufatti dell’artista Francesco Forciniti

CROSIA (CS) – Nei giorni 19 e 20 dicembre prossimi, dalle ore 8:00 alle ore 15:00, si terrà presso il Palateatro di Crosia – Mirto, in Largo Iannello, l’esposizione dei manufatti dell’artista Francesco Forciniti. Un’iniziativa che ha visto la piena adesione dell’I. C. di Crosia, in quanto pienamente in linea con la Programmazione “Alla riscoperta del Genius Loci”.

L’evento vedrà la partecipazione di scuole e associazioni, con l’intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico e naturale del territorio e coinvolgerà enti pubblici e privati. Un’esposizione incentrata sull’assenza di senso che caratterizza la società di oggi e soprattutto sulla necessità di riscoprire le “proprie radici”. Saranno esposte e commentate dall’ artista Forciniti le sue opere, con richiami ad un passato non molto remoto, ricco di valori e di coesione sociale. E’ prevista la partecipazione di esperti, artisti e personalità del mondo della cultura.