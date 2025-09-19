HomeIonio

A Corigliano Scalo la “Festa della Stazione”, una tradizione che si rinnova da 77 anni

Il 21 settembre gran finale dei festeggiamenti in Piazza Giovanni Paolo II con il concerto-evento "Tale Quale a me live". Il giorno prima spazio alle scuole di danza cittadine.

Stima lettura: 1 minuti
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Corigliano Scalo si prepara a vivere un fine settimana di grande festa, tra tradizione religiosa e spettacolo dal vivo. La frazione, che dagli anni ’70 ha conosciuto un rapido sviluppo socio-economico, sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti che culmineranno con due importanti eventi musicali ospitati in Piazza Giovanni Paolo II, meglio nota come “piazza salotto”. Sabato 20 settembre alle ore 21, spazio alle realtà artistiche locali con un’esibizione curata da alcune scuole di danza cittadine. Un’occasione per valorizzare il talento dei giovani e l’impegno delle associazioni culturali del territorio.

Verdiana in concerto

Attesissimo l’appuntamento in programma domenica 21 settembre alle ore 21:30, quando sul palco salirà Verdiana, la straordinaria voce che ha conquistato il pubblico italiano vincendo la 14ª edizione di “Tale e Quale Show“, il popolare programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Verdiana ha dominato tutte e otto le puntate del format, restando sempre in vetta alla classifica e raccogliendo consensi unanimi da giuria, critica e telespettatori.

Cantautrice pop dalla voce potente e raffinata, Verdiana ha iniziato la sua carriera da giovanissima, a soli otto anni, e oggi vanta un curriculum artistico di tutto rispetto. Il concerto a Corigliano Scalo fa parte del suo tour 2025 dal titolo “Tale Quale a me live”, uno spettacolo che fonde le sue migliori performance televisive con i brani della carriera solista, senza dimenticare i successi con Le Deva e omaggi a grandi voci femminili del panorama nazionale e internazionale. Sul palco con lei, tre musicisti per uno show dal vivo pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.

