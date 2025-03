A Corigliano Rossano un incontro dedicato alle donne che soffrono di endometriosi

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un’iniziativa di grande rilevanza dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sull’endometriosi. Sabato prossimo, 29 marzo alle ore 16:30, il Centro di Eccellenza in Via Niccolò Machiavelli ospiterà l’incontro dal titolo “Endometriosi: diagnosi, terapia e prevenzione“, organizzato dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi ODV. E’ una patologia cronica che colpisce numerose donne in età fertile ma che resta ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata con notevole ritardo, sarà al centro di questo importante appuntamento informativo. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Corigliano Rossano, rappresenta un’opportunità preziosa per chi desidera approfondire la conoscenza di questa condizione e delle strategie per affrontarla.

A guidare l’incontro saranno specialisti di rilievo nel panorama sanitario locale. Interverrà il dott. Liberato Soranna, direttore FF UOC Ginecologia e Ostetricia del Centro Spoke Corigliano Rossano, affiancato dalla dott.ssa Cinzia D’Agostino, medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia dello stesso centro. Il contributo sulla diagnostica per immagini sarà offerto dal dott. Giovanni Stamati, dirigente medico U.O.C. Radiodiagnostica del centro Spoke Corigliano Rossano.

Non mancherà un focus sugli aspetti psicologici della patologia, con l’intervento della dott.ssa Sabina Turone, psicologa dell’ASP di Cosenza, a testimonianza dell’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione dell’endometriosi. A rappresentare l’A.P.E. sarà Maria Carmela Arcidiacono, referente per la Regione Calabria, che porterà la voce dell’associazione nazionale di pazienti attiva dal 2006.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano e Pasqualina Straface, consigliere regionale e presidente della terza commissione sanità, attività sociali, culturali e formative, sicurezza personale, tutela del consumatore, a sottolineare l’attenzione delle istituzioni verso questa problematica.

«L’A.P.E. continua così il suo impegno nella divulgazione di informazioni utili sull’endometriosi, una malattia che secondo le stime colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età riproduttiva – dichiara Annalisa Frassineti, presidente di A.P.E. – una condizione che può manifestarsi con dolore pelvico cronico, problemi mestruali, stanchezza cronica e, in alcuni casi, infertilità, impattando significativamente sulla qualità della vita delle donne che ne soffrono. L’approccio multidisciplinare dell’evento riflette la necessità di affrontare l’endometriosi da diverse angolazioni: ginecologica, radiologica e psicologica, fornendo così un quadro completo sulla patologia e sulle sue implicazioni».

«L’incontro è aperto a tutte le persone interessate – aggiunge Maria Carmela Arcidiacono, referente A.P.E. per la Regione Calabria – e rappresenta un’occasione importante non solo per chi già convive con questa patologia, ma anche per chi desidera informarsi e aumentare la propria consapevolezza. La conoscenza, infatti, è il primo passo verso una diagnosi precoce, che può fare la differenza nel percorso terapeutico e nel miglioramento della qualità della vita. Iniziative come questa contribuiscono a rompere il silenzio che spesso circonda l’endometriosi, incoraggiando le donne a parlarne apertamente e a cercare aiuto tempestivamente, senza subire in silenzio i sintomi per anni prima di ricevere una diagnosi corretta.

Cos’è l’endometriosi?

E’ una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza. L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.